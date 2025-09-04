빗속 투쟁 나선 장동혁 “목숨 걸고 싸우자”…野 특검 저지 총력전

국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에서 강력한 대 여당, 대 정부 투쟁을 선언하는 규탄 연설을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 송언석 원내대표가 4일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에서 규탄 발언을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 소속 의원과 당원들이 4일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에 참석해 구호를 외치고 있다.

국민의힘 나경원 의원이 4일 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에서 민주당을 규탄하는 내용의 연설을 하고 있다. 연합뉴스

입틀막' 조폭식 의회 운영을 하는 의회독재 민주당을 위헌 정당으로 해산하게 하자"고 주장했다.