정부, 日 사도광산 추도식 올해도 불참…추도사 내용 이견
우리 정부가 일본이 오는 13일 니카타현 사도시에서 주관하는 사도광산 강제징용 피해자 추도식에 참석하지 않기로 했다. 지난해에 이어 2년 연속 불참을 통보했다.
외교부 당국자는 4일 “우리는 올해 추도식에 참석하지 않기로 했다”며 “양국 간의 진지한 협의가 진행됐지만 결과적으로 핵심 쟁점에 대한 의견 차이를 좁히지 못했고 결국 올해 추도식에 참석하기 어렵다는 판단에 이르게 됐다”고 밝혔다.
외교부는 이날 오전 일본 측에 불참 의사를 통보한 것으로 알려졌다.
외교부 당국자는 “핵심 쟁점은 추도사 내용 중 강제성에 관한 표현에 대한 것”이라고 강조했다. 또 “불참을 결정한 또 한 가지 요인은 시간”이라며 “남은 시간을 감안할 때 추도식 이전까지 만족할 만한 접점을 찾고 참석 준비 기간을 확보하기는 어렵다고 판단했다”고 전했다.
일본 측은 지난해에 이어 올해도 추도사 등에 강제징용 피해자들에 대한 반성과 애도의 뜻을 제대로 담지 않을 것으로 전해졌다.
사도광산 추도식은 지난해 처음 열렸는데 이때도 양국이 이견을 좁히지 못해 일본 인사들만 참석했다. 우리 정부는 행사 전날 불참을 통보했고 일본 측 추도식이 끝난 다음 날 유가족과 함께 사도광산 조선인 기숙사 터에서 별도 추도식을 개최했다. 정부는 올해도 별도로 현지에서 추도식을 개최하는 방안을 검토하고 있다.
