이대통령 “보안사고 반복 기업에 징벌적 과징금 등 강력 대처”

문제는 이처럼 사고가 빈발하는 데에도 대응과 대비 대책이 매우 허술하다는 것”이라고 지적했다.

심지어 일부 업체들은 같은 방식으로, 반복적으로 해킹당했다고 한다”며 “

개인정보 보호를 위한 보안 투자를 불필요한 비용으로 간주하는 잘못된 인식이 이런 사태의 배경은 아닌가 한 번 되짚어봐야겠다”고 말했다.

혹여라도 숨겨진 추가 피해가 없는지 선제적 조사를 적극적으로 검토하고, 기업들의 보안 역량 강화를 위한 제도 개선에도 힘써주기를 바란다”고 말했다.