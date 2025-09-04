시사 전체기사

흉기 든 편의점 강도미수범… 시민이 추격해 검거(영상)

입력:2025-09-04 14:28
수정:2025-09-04 14:51
공유하기
글자 크기 조정

종업원 제지에 도주… 경찰 구속영장 신청
시민 2명이 150m 추격, 범인 검거 기여
동부경찰서, 종업원·시민에 표창 수여 예정

도주하던 편의점 강도미수범을 시민들이 뒤쫓고 있다./영상=부산동부경찰서 제공

부산 동부경찰서는 흉기로 편의점 종업원을 위협한 뒤 도주한 A씨(30대)를 특수강도미수 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 0시47분쯤 동구 초량동의 한 편의점에서 20대 여성 종업원에게 흉기를 들이대고 금고를 열라고 위협했으나, 종업원이 금고 앞을 막아서는 바람에 뜻을 이루지 못하고 달아났다.

편의점 인근을 지나던 시민 2명(40대·30대)이 종업원의 도움 요청을 듣고 150m가량 뒤쫓아 A씨를 붙잡았고, 신고를 받고 출동한 경찰이 이들을 인계받았다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다. 또 범인 검거에 기여한 종업원과 시민 2명에게 표창장과 검거 보상금을 수여할 계획이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
842
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강미정 “조국혁신당, 성추행 피해자 절규 외면…오늘 탈당”
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
“임은정, 수사 개념조차 모르나”…검사 안미현의 저격
[단독] 김현지 총무비서관, 국회 ‘결산소위’ 안간다
시진핑 “퉁즈먼하오”에 장병들 “주시하오”
조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양”
“최저 혈압 35” 김건희, 외래 진료 요청…전실신 증상
국민일보 신문구독