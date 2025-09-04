흉기 든 편의점 강도미수범… 시민이 추격해 검거(영상)

종업원 제지에 도주… 경찰 구속영장 신청

시민 2명이 150m 추격, 범인 검거 기여

동부경찰서, 종업원·시민에 표창 수여 예정

도주하던 편의점 강도미수범을 시민들이 뒤쫓고 있다./영상=부산동부경찰서 제공

부산 동부경찰서는 흉기로 편의점 종업원을 위협한 뒤 도주한 A씨(30대)를 특수강도미수 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 4일 밝혔다.



경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 0시47분쯤 동구 초량동의 한 편의점에서 20대 여성 종업원에게 흉기를 들이대고 금고를 열라고 위협했으나, 종업원이 금고 앞을 막아서는 바람에 뜻을 이루지 못하고 달아났다.



편의점 인근을 지나던 시민 2명(40대·30대)이 종업원의 도움 요청을 듣고 150m가량 뒤쫓아 A씨를 붙잡았고, 신고를 받고 출동한 경찰이 이들을 인계받았다.



경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다. 또 범인 검거에 기여한 종업원과 시민 2명에게 표창장과 검거 보상금을 수여할 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



