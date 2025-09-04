주말마다 봉사하던 50대 기독교인, 장기기증으로 3명 살려 [아살세]
주말이면 장애복지센터에서 봉사활동을 해온 50대 여성이 생을 마치며 장기를 나눠 3명의 소중한 목숨을 살렸다.
한국장기조직기증원은 지난 7월 21일 제주대학교병원에서 김미란(52) 씨가 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 나눴다고 4일 밝혔다.
김 씨는 지난 7월 8일 지인과 식사를 마치고 대화하던 중 쓰러져 병원으로 이송됐지만 끝내 일어나지 못했다.
김 씨는 이미 10년 전에 기증 희망 등록을 마쳤고, 평소에 가족에게도 장기를 기증할 뜻을 자주 얘기했다.
이를 아는 김 씨의 가족들은 “너무나 착하게 살아왔기에 삶의 마지막 순간에도 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 가길 원했다.
기증을 통해 몸의 일부라도 누군가의 몸속에 살아 숨 쉬면 좋겠다”며 기증을 결정했다.
제주특별자치도 서귀포시에서 2남 1녀 중 장녀로 태어난 김 씨는 모든 일에 긍정적이고 순수하고, 주변 사람들을 챙기는 자상한 사람이었다고 한다.
김씨는 고등학교 졸업 후 농협에서 일했고, 결혼 후 1남 1녀의 자녀를 키우다 최근에는 남편과 함께 식당을 운영했다.
책 읽기와 집 근처 산책을 즐겼고, 독실한 기독교인으로 주말이면 장애 복지센터에서 봉사해왔다.
김씨의 남편 이동엽 씨는 “내 인생의 스승이었던 여보. 결혼하고 힘든 시간 함께 보내며 나를 사람으로 만들어줘서 고마워. 아이들과 행복하게 잘 지낼게. 하늘에서 우리 아이들 잘 지켜봐 줘. 고맙다는 말로는 부족하지만, 하늘에서 행복하게 잘 지내고, 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
