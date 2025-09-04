울산시, 전국 첫 해양산악레저특구 지정 본격 추진
울산시가 해양과 산악 관광자원을 하나로 아우르는 ‘울산 해양산악레저특구’ 지정지정에 나선다.
울산시는 동구, 울주군과 함께 지난 8월 말 중소벤처기업부에 ‘울산 해양산악레저특구’ 지정을 위한 신청서를 제출했다고 4일 밝혔다. 해양레저와 산악레저를 합친 특구는 전국 지자체 중 처음으로 시도하는 것이다.
울산시는 2023년 3월부터 동구·울주군과 협력해 특구 지정 작업을 준비해왔다. 그동안 울산연구원과 함께 실무협의를 수차례 진행했고, 중기부 사전 조언(컨설팅), 시민 의견수렴 공청회, 시의회 보고 등 행정 절차를 밟으며 지정 계획안을 마련했다.
지정 계획안에 따르면 ‘울산 해양산악레저특구’ 대상지는 동구 일산동·방어동 일산해수욕장(대왕암공원) 일대 약 1.7㎢와 울주군 상북면·삼남읍 영남알프스 일대 약 96.2㎢ 등 총 97.9㎢ 규모다.
울산시는 이를 위해 3대 추진 전략, 6개 특화사업, 21개 세부사업을 마련했다.
주요 세부 사업으로는 동구 일산해수욕장(대왕암공원)과 울주군 영남알프스 일원에는 해양·산악레저 스포츠 거점 공간 조성, 관광 콘텐츠 개발, 상표화·홍보(브랜딩·마케팅) 사업 등이 추진된다.
중소벤처기업부는 특구심의위원회 심의 등을 거쳐 빠르면 오는 10월 말 지정 여부를 결정할 전망이다. 특구로 지정되면 규제 완화, 재정 지원, 권한 이양 등 다양한 혜택을 받는다.
울산시는 이를 통해 ‘레저·스포츠·문화·산업이 융합된 체류형 복합관광도시’로 조성해 관광객 유입 확대, 일자리 창출 등 지역경제를 활성화한다는 계획이다.
울산에는 현재 울주군 언양·봉계한우불고기특구, 남구 울산장생포고래문화특구, 중구 태화역사문화특구 등 3곳이 지역특화발전특구로 지정돼 운영 중이다. 이번에 해양산악레저 특구가 지정된다면 4번째다.
울산시 관계자는 “현지 실사와 평가에 철저히 대비해 지정 성과를 이끌어낼 것”이라며 “특구 지정 시 지역의 특화산업에 대한 집중 육성·지원이 가능해져 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
