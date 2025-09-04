저수율 14% 붕괴된 강릉…오늘부터 생수 지급

강원도 강릉 시민에게 배포될 생수들이 3일 강원 강릉 올림픽파크 인근에 놓여 있다. 연합뉴스

배부를 시작했는데, 비축 중인 생수 219만병 가운데 28만병은 노인복지시설과 학교 등에 우선 배부됐다.

지난 1일부터 범정부 가뭄 대응 현장지원반을 운영하며 강릉시 재난안전대책본부와 비상근무 체제를 가동하고 있다. 경찰청도 운반급수 교통통제를 위해 인력을 추가 파견했다.

독도를 비롯한 동해(바다)를 지키는 5000t급 해양경찰 경비함정 삼봉호(5001함)가 지난 3일 강릉시 안인항 화력발전소 내 하역부두에서 600t의 생활용수를 소방차에 공급하고 있다. 연합뉴스