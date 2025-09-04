부산 찾은 외국인 200만명 돌파… 내국인 포함 9400만명 방문

외국인 200만명·내국인 9213만명 집계

여름 해양관광·비짓부산패스 효과 뚜렷

하반기 글로벌 축제·중국 단체관광 기대

부산 감천마을 찾은 외국인 관광객 한복 입고 기념 촬영. 연합뉴스

시는 관광객 증가 배경으로 맞춤형 상품과 지역특화 융합콘텐츠, 해수욕장 중심 해양·문화관광 활성화, 비짓부산패스 운영 안정화를 꼽았다. 대만 관광객을 겨냥한 ‘돼지국밥 기내식’, 등산과 사찰 관광을 접목한 ‘템플레킹’, 야경과 공연을 결합한 ‘별바다부산 나이트 페스타’ 등이 대표적이다. 외국인 전용 자유이용권인 비짓부산패스는 상반기 48만장이 판매돼 전년 대비 두 배 가까이 늘었다.