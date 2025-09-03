성남시, 100년 미래 이끌 ‘오리역세권 제4테크노밸리’ 비전 선포

신상진 시장 “단순한 개발 넘어 성남 미래 100년 준비 혁신의 출발점”

4일 성남시청 한누리홀에서 ‘피츠버그시의 도시 혁신과 성공 사례’를 주제로 특별 강연을 진행할 예정이다.

강연은 제4테크노밸리의 성공적인 추진을 뒷받침하기 위해 글로벌 경험과 전략을 공유하고, 성남시가 나아갈 방향에 대한 폭넓은 통찰을 제공하는 자리가 될 것으로 기대된다.