“임은정, 수사 개념조차 모르나”…검사 안미현의 저격

임은정 서울동부지검장. 뉴시스

‘검찰 개혁 5적’ 발언을 한 임은정 서울동부지검장(사법연수원 30기)을 겨냥한 검찰 내부의 비판 목소리가 거세지고 있다.

진술 청취나 면담 정도면 몰라도 검찰의 보완수사권도 폐지해야 한다고 말씀하셨는데 그것이 제게 주시려던 ‘오늘을 바꾸는 방안’이었나보다”며 “한때 검찰의 문제점과 검찰개혁을 함께 논하던 순수하고 아름다운 영혼이었던 임은정 선배는 지금 어디에 있는 것이냐”고 지적했다.

특히 검찰의 보완수사권을 폐지해야 한다는 임 지검장의 주장을 강하게 비판했다. 그는 “지난 몇 년을 검사로서의 본업은 부업처럼 하시고 본업을 인플루언서로 사셨다고 해도 수사의 개념조차 모르면 어떡하느냐”고 비꼬았다.