시사 전체기사

[속보] 與 “권성동 체포동의안 9일 본회의 보고”

입력:2025-09-03 16:38
공유하기
글자 크기 조정
권성동 국민의힘 의원이 지난 1일 국회에서 열린 제429회 국회 정기회 개회식에 참석해 굳은 표정으로 국회의장의 개회사를 듣고 있다. 연합뉴스

[속보] 與 “권성동 체포동의안 9일 본회의 보고”

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
서울 관악구 식당서 칼부림…피해자 3명 모두 사망
“대통령 조국 어때요?” 질문에 “지금은 이재명의 시간”
尹 “모든 책임 나에게…군 탄압 멈추길” 옥중 메시지
김정은이 탄 벤츠의 번호판 숫자, ‘7·271953’은 무슨 뜻?
“채용 과정 공개해야” 유승민 딸 강의 시작에 온라인 ‘대자보’
中 최신무기 퍼레이드 70분간 진행… ‘괌 킬러·사드 무력화’ 미사일 등장
[속보] 금리·관세 불확실성, 미 증시 일제 하락…나스닥 0.82%↓
수능 ‘가늠자’ 9월 모평, ‘사탐’ 15년 만에 최고치
국민일보 신문구독