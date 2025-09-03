“앞으로 더 많은 유튜버 대통령실 출입”…정부 광고도 온라인 확대

김어준의겸손은힘들다·고발뉴스 등 대통령실 출입 등록

이규연 대통령실 홍보소통수석이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 이재명 정부 출범 100일 기자회견과 관련해 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이 수석은 “쌍방향 브리핑 제의 이유는 국정 신뢰도를 높이고 저널리즘을 업그레이드하는 측면에서 중요하다”고 말했다.