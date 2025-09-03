대전·충청 등 중부권 거점 ‘국립금산자연휴양림’ 개장

국립금산자연휴양림 전경. 산림청 제공

대전·충청 도심권의 휴양을 위해 조성된

숲속의집 13동 13실, 연립동 5동 10실, 방문자 안내센터 등의 시설을 갖췄다. 주차장은 장애인 전용 주차구역을 포함해 총 60면 규모다.

친근하고 따뜻한 분위기가 나도록 국산 목재로 가구를 설치했으며 운영비용 절감을 위해 목재펠릿 보일러 난방, 태양광 가로등, 모듈러하우스 등 신재생에너지를 활용하는 방식으로 설계했다.

국립금산자연휴양림은 자연휴양림 통합예약시스템인 ‘숲나들e’를 통해 예약할 수 있다.

김인호 산림청장은 “국립금산자연휴양림이 중부권 거점 산림 휴양시설로 자리매김하길 바란다”고 말했다.