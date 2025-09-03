[속보] 이재명 대통령, 오는 11일 ‘정부 출범 100일’ 기자회견
이재명 대통령이 오는 11일 정부 출범 100일을 기념하는 기자회견을 개최할 예정이라고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 3일 밝혔다. 11일은 6·4일 대선이 실시된 지 100일째 되는 날이다. 이 대통령은 지난 7월 3일 취임 한 달 기자회견을 한 후 70일만에 두번째 기자회견을 하게 됐다.
이번 기자회견을 슬로건은 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’으로 약 90분간 진행될 예정이다. 이 대통령이 민생 경제·정치 외교 안보·사회 문화 등 세 분야에 걸쳐 약 150명의 내외신 기자와 질의응답을 주고 받는 형식으로 진행된다.
이 수석은 이날 브리핑에서 “이 대통령은 이번 회견에서 미래 성장을 위한 정부의 국정 방향을 설명할 계획”이라고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
