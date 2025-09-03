정부조달기술진흥협회, 초록우산에 2000만원 기부

정부조달기술진흥협회와 초록우산어린이재단 관계자들이 2일 '위기영아 지원사업'을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 정부조달기술진흥협회 제공

이번 협약은 지난 5월 출범한 협회 사회공헌위원회가 추진하는 첫 공식 사업이다. 경제적·정서적으로 어려움을 겪는 위기임산부 및 영아의 안정적 양육 환경을 조성하는 것이 목표다.