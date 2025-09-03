글로벌 유니콘 로봇 기업 만든다…KAIST ‘로봇 밸리’ 조성

3일 KAIST에서 열린 '2025년 딥테크 스케일업 밸리 육성사업' 킥오프 미팅 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. KAIST 제공

킥오프 미팅을 개최했다고 3일 밝혔다. HFR은 단순 자동화 기계를 넘어 인간과 공간·역할·감정을 공유하는 협력적 동반자 로봇이다.

KAIST는 앞으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 유니콘 로봇기업을 육성하고,

대전의 우수 연구인력과 창업·투자 생태계를 연계하는 지역 활성화 모델을 만들게 된다.

구체적으로 로봇 기술의 사업화, 기술경쟁력 확보, 로봇 상용화 플랫폼 개발 등을 통해 기술개발~창업 및 성장~재투자로 이어지는 선순환 구조를 확립한다.

과제책임자로

이건재

교수, 명현

교수, 공경철

교수, 배석형

교수 등 KAIST의 로봇 연구진이 대거 참여한다.

이건재 KAIST 기술가치창출원장은 “대전을 거점으로 로봇 혁신 생태계를 조성하고, 세계 3대 로봇기업으로 꼽히는 스위스 ABB나 독일 KUKA와 같은 글로벌 기업을 키우겠다”고 말했다.

이광형 KAIST 총장은

“이 사업은 단순한 연구 개발을 넘어 미래 성장동력을 창출하는 계기가 될 것”이라며

고 강조했다.