“여기가 캠퍼스 핫플”…대구대 문화·소통의 중심 ‘두두광장’ 개소
사범3관 인근 약 2000㎡ 규모로 조성, 새로운 명소이자 학생 문화의 허브 역할 기대
대구대학교가 법인 창립 80주년과 대학 개교 70주년을 맞아 학생들의 문화와 소통을 위한 새로운 캠퍼스 공간인 ‘두두광장’을 개소했다고 3일 밝혔다.
캠퍼스의 새로운 명소인 두두광장은 대학 캐릭터인 ‘두두’를 활용해 이름을 지었으며 경산캠퍼스 사범3관 인근 부지에 약 2000㎡(약 600평) 규모로 조성됐다.
이 광장은 △학생 문화생활 공간 창출 △안전한 보행자 전용 공간 확보 △다양한 행사와 공연이 가능한 다목적 문화광장 △지역사회와의 소통 및 연계 강화를 위해 마련됐다.
이 공간에는 ‘두두’의 입체 조형물과 감각적인 느낌의 벤치, 테이블, 의자 등이 배치됐다. 또 중앙 무대를 마련해 학생들의 다양한 문화 활동이 펼쳐질 수 있도록 했다.
인근에는 학생들이 통학버스를 기다릴 수 있는 휴게 공간인 ‘통학버스 라운지’를 함께 조성했으며 노후 바닥 블록 교체, 조경·조명·전기설비 확충 등 환경 개선을 통해 새로운 활력을 불어넣었다.
대구대는 지난 1일 두두광장 무대 앞에서 박순진 총장 등 본부 보직자, 개교 70주년 준비위원회 위원, 학생자치기구 대표 학생 등이 참석한 가운데 개소식을 열었다.
행사는 박 총장과 내빈들의 축사, 오진희 학생처장의 광장 조성 경과 보고, 학생 공연팀(오아시스)의 축하 공연 등이 이어졌다.
김민재 총학생회장은 “학생들의 의견이 반영된 공간에서 새로운 문화와 추억을 만들어 갈 수 있어 뜻깊다”며 기대감을 드러냈다.
박 총장은 “개교 70주년을 기념하는 이번 프로젝트는 앞으로의 대학 혁신과 학생 친화적 공간 확충의 출발점이라는 점에서 중요한 의미를 갖는다”면서 “이곳은 단순한 휴식 공간을 넘어 대구대 학생 문화의 허브이자 지역사회와 연결되는 캠퍼스의 새로운 상징으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사