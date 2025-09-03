▲부총장 문철수(미래혁신본부장 겸) ▲기획처장 김상욱 ▲교무혁신처장 강민구(대학혁신추진단장, 교육혁신원장 겸) ▲학생지원처장 차윤정(경기 생활관장, 체육관장 겸) ▲사무처장 임충 ▲서울캠퍼스행정처장 전석철 ▲입학/홍보본부장 남세현 ▲AI빅데이터센터장 서정욱(IR센터장 겸) ▲교목실장 전철(한신대종교와과학센터장, 교학협력센터장 겸)
▲대학원장 이일영(학술원장 겸) ▲교육대학원장 구훈정(정신분석대학원장 겸) ▲신학대학원장서리 김희헌(장공도서관장서리 겸) ▲사회혁신경영대학원장 염동호(아시아평화센터장 겸) ▲휴먼케어융합대학원장 백변경희(서울 평생교육원장 겸)
▲신학대학장 이영미 ▲인문융합대학장 김대오 ▲글로벌융합대학장 백준기(한반도평화학술원장 겸) ▲경영/미디어대학장 이남연 ▲휴먼서비스대학장 유희정 ▲AI/SW대학장 박성진 ▲평화교양대학장 김종엽(미래아우름대학장 겸) ▲중앙도서관장 강영경(출판부장 겸)
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
[인사] 한신대
