여성 집 손잡이 마구 흔든 알몸男… 경찰 ‘즉결심판’ 논란

술에 취한 채 오피스텔 복도 활보…속옷 등 복도에 벗어둬

출동 경찰, 지구대로 임의동의 후 즉결심판에 넘겨

피해자 “담당 경찰관 대응이 부실했다”

4일 오전 4시14분쯤 인천시 연수구 송도동 모 오피스텔에서 알몸 상태로 돌아다니다가 50대 여성 B씨의 집 문을 열려고 시도한 혐의 등을 받고 있다. A씨는 오피스텔 복도에 속옷 등을 벗어둔 채 돌아다니다가 출동한 경찰에 붙잡힌 것으로 파악됐다.

신고 당일 경찰관이 방문도 하지 않고 연락도 없어서 제가 계속 연락했으나 (담당 경찰관이) 전화를 받지 않았다”며 “신고자가 상황을 듣기 위해 전화하고 어떻게 됐는지 다시 연락해야 했다”고 하소연했다.