경주시 금리단길 창업 지원사업 본격화…최대 2700만원 지원
경북 경주시가 도심 공동화 해소와 중심상권 재생을 위해 금리단길 내 빈 점포를 활용한 창업 지원사업을 본격 추진한다.
시는 ‘금리단길 단.골.상.점. 창업지원사업’으로 예비 창업자 5개 팀을 선정해 점포당 최대 2700만원을 지원한다고 3일 밝혔다.
선정된 팀에는 맞춤형 1대1 창업 컨설팅과 함께 점포 내·외부 리모델링 비용이 제공된다. 창업자가 20%를 자부담해야 한다.
지원 대상은 경주 거주자나 전입 예정인 만 18세 이상 성인으로, 신규 창업뿐 아니라 재창업과 업종 전환도 가능하다.
신청은 경주중심상권르네상스사업추진단 또는 수행사 홈페이지·이메일을 통해할 수 있으며, 접수 마감은 오는 19일이다.
이번 사업은 기존과 달리 점포 임대 계약 이후 창업팀을 선정하는 방식으로 절차를 개선해 행정 소요 기간을 줄이고 조기 성과를 기대할 수 있도록 했다.
시는 지난해에도 유사한 사업을 추진해 12개 팀을 선정하고 점포당 최대 2000만원과 경영 컨설팅을 지원했다. 올해는 지원 규모를 확대하고 업종 제한을 없애 다양한 창업 아이디어를 수용할 수 있도록 했다.
주낙영 경주시장은 “금리단길 창업 지원사업은 단순히 빈 점포를 채우는 사업이 아니라, 경주의 미래를 준비하는 청년과 예비 창업자들에게 새로운 기회를 제공하는 사업”이라며 “도심 공동화를 해소하고 금리단길을 경주의 대표 상권으로 키워 시민과 관광객 모두가 찾는 활력 넘치는 공간으로 만들겠다”고 말했다.
