인천시, 야간 긴급돌봄 서비스 확대…돌봄 안전망 구축

인천시청 인천애뜰 전경. 인천시 제공

야간 긴급돌봄 서비스는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 제공된다. 중위소득 75% 이하 가구를 대상으로 야간 할증요금(기본요금 50%) 전액을 정부가 지원한다. 이를 통해 취학 아동의 경우 1시간당 본인부담금 4566원에서 야간 할증요금 1522원이 줄어들게 된다. 돌봄 인력에게는 하루당 5000원의 야간 긴급돌봄수당이 추가 지급된다.

시는

자체적으로 추진 중인 아이플러스 길러드림 사업을

이를 토대로 정부 지원 한도 연 960시간을 초과한 가정에 연 80시간의 돌봄을 추가 지원하는 ‘1040천사 돌봄’, 야간·주말 긴급돌봄을 위한 ‘

’ 등이

연계된다.

이른 아침과 늦은 저녁 시간대 돌봄수당 1000원도 추가된다.