대구시, 극심 가뭄 강릉에 ‘청라수’ 5만병 지원

최악 가뭄에 농업용수 공급이 중단된 강원 강릉시 한 대파밭 모습. 연합뉴스

강릉시는 장기간 이어진 강우 부족으로 인해 재난사태를 선포한 상황이며 일부 지역에서는 제한 급수가 시행되는 등 생활용수 공급에 큰 차질을 빚고 있다.