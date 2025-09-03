김동연 “이재명 국민주권정부와 세계 기후행동 이끌겠다”

“광역지자체 최초로 경기기후위성은 11월 말 발사를 목표로 차질 없이 준비 중”이라며 “경기도가 출연해 재생에너지를 확충하고, 기업은 RE100을 이용하고, 주민은 펀드에서 나오는 수익을 얻는 일석삼조 효과의 기후펀드를 만들기 위해 올해 상반기까지 발전소 후보지 선정을 마쳤다”고 했다.

김동연 경기도지사가 "기후보험을 포함해 기후행동, 기회소득, 기후펀드, 기후위성 등 경기도의 경험과 데이터를 아낌없이 이재명 국민주권정부와 나누면서 세계의 기후행동을 이끌겠다"고 자신감을 내비쳤다.김 지사는 2일 경기융합타운에서 열린 '2025 청정대기 국제포럼'에서 "지난 3년 동안((윤석열 정부)) 대한민국은 기후문제에 퇴행적인 정책과 조치를 취했던 가운데 경기도는 꿋꿋하게 기후위기를 대처하기 위해 온 힘을 기울였다"면서 이같이 밝혔다.기후보험과 RE100 등 경기도의 기후위기 대응 경험과 데이터를 자신하며, 이를 이재명 정부와 공유하면서 국제적인 기후행동을 이끌겠다는 것이다.그는 "2023년 경기 RE100 선언을 하면서 이 중 공공 RE100으로 내년 초까지 산하 공공기관 28개에서 신재생에너지로 모든 에너지를 보급하겠다고 약속했다"며 "그 약속을 앞당겨서 빠르면 올해 말 도청과 모든 공공기관은 신재생에너지를 공급받는 RE100을 달성할 것이다. 대한민국에서 공공부문 RE100은 최초로 있는 일"이라고 강조했다.그러면서 이어 "도민들이 에너지 절약 같은 것을 체화하는 삶을 살 수 있도록 기후행동 기회소득을 만들기도 했다"며 "150만명 이상이 앱에 가입했으며, 지난 1년간 이를 통해 저감된 온실가스는 나무 약 245만 그루를 심는 효과와 맞먹는다고 한다"고 설명했다.김 지사는이번 포럼의 기조강연에서는 최재천 교수가 '생태적 전환, 기후 및 생물다양성 위기'를 주제로 진행됐다.이어진 '개막 대화'에서는 미래세대 대표 청소년 기후행동 활동가 김서경, 기성세대 대표 최재천 교수, 김혜애 경기환경에너지진흥원장이 함께 기후위기의 해법을 세대 간 대화로 풀어냈다.오후에 진행된 국제세션 Ⅰ에서는 '기후위기 해법과 대기질 관리 글로벌 협력'을 주제로, 유엔유럽경제위원회(UNECE)와 세계보건기구(WHO), 이클레이(ICLEI) 등 국제기구의 경험을 공유했다. 국제세션 Ⅱ에서는 중국, 일본, 몽골, 경기도가 함께 대기오염 개선을 위한 정책과 기술 협력 사례를 발표하며 국가 간 연대의 필요성을 강조했다.'푸른 하늘의 날'(9월 7일)을 기념해 마련된 이번 포럼은 9월 3일까지 이어진다.청정대기 국제포럼은 올해로 7회째를 맞았으며, 경기도는 앞으로도 호흡공동체 아·태 지방정부 및 국제사회와 협력해 지속가능한 기후정책을 확대해 나갈 계획이다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr