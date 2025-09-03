특별한 포켓몬 잡고 혜택도 받자… 롯데월드, ‘포켓몬 GO’ 협업 이벤트 개최
롯데월드 어드벤처는 오는 6일부터 21일까지 리얼 월드 게임 ‘포켓몬 GO(Pokemon GO)’와 손잡고 ‘포켓몬 GO : 달콤오싹한 모험’ 이벤트를 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 협업은 롯데월드 어드벤처의 올 가을 시즌 축제의 일환으로, 방문객들은 물론 ‘포켓몬 GO’ 유저들의 마음까지 사로잡을 예정이다.
롯데월드 어드벤처는 ‘포켓몬 GO’와의 이번 협업 이벤트를 통해 특별한 포켓몬을 잡을 수 있는 기회와 게임 내 혜택, 현장 경품까지 풍성한 즐길거리를 선사한다. 먼저 이벤트 기간 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 롯데월드 어드벤처 내에서 ‘포켓몬 GO’ 앱을 열면 앱 내 어드벤처 전역에서 ‘주뱃’ ‘나옹(알로라의 모습)’ ‘팬텀’ ‘어둠대신’ ‘해골몽’ ‘냐스퍼’ 등 이번 가을 시즌 콘셉트에 꼭 맞는 포켓몬들이 평소보다 더 자주 출현한다. 일반 포켓몬과는 다른 색상을 가진 포켓몬과 ‘장식을 단 팬텀’도 이벤트로 등장한다.
특별한 포켓몬 출현 이외에도 다양한 게임 혜택이 주어진다. 이벤트 기간 동안 평소보다 많은 종류의 포켓몬을 만날 가능성이 높아지는 ‘루어모듈’ 효과가 3시간 동안 지속되며, 친구와 함께 ‘레이드배틀’에 도전하면 보스 포켓몬을 더 빠르게 퇴치할 수 있는 ‘어택 보너스’가 적용된다. 또한 특정 포켓몬을 교환할 때 사용하는 ‘특별한 교환 횟수’도 1회 추가되며 앱 내 롯데월드 어드벤처 일대에서 진행하는 이벤트 한정 무료 시간제한 리서치를 통해 ‘장식을 단 팬텀’ ‘냐스퍼’ 등의 포켓몬을 리워드로 획득 가능하다.
이밖에 푸짐한 현장 이벤트와 추첨 리워드 응모 기회까지 얻을 수 있다. 어드벤처 1층 위니비니 광장과 로티트레인 정류장에 신설한 ‘포켓몬 GO : 달콤오싹한 모험’ 부스에서는 현장 이벤트를 통해 포켓몬 엽서와 스티커를 증정한다. 더불어, ‘포켓몬 GO’ 앱에서 깜짝 등장하는 ‘무우마’를 GO스냅샷으로 캡처해 SNS 인증 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 게임용 액세서리 ‘포켓몬 고 플러스(Pokemon GO Plus +)’ ‘팬텀 봉제 인형’, ‘포켓몬 키링’을 경품으로 받을 수 있다. ‘무우마’는 하루 최대 3회 등장하며 기존 색상과 다른 특별한 ‘무우마’가 출현할 확률도 높다.
한편 롯데월드 어드벤처는 6일부터 11월 16일까지 가을 시즌 축제 ‘포켓몬 월드 어드벤처 : 고스트 대소동’을 진행한다. 이번 시즌 축제는 실내 공간인 어드벤처와 야외 매직아일랜드를 각각 ‘큐티 호러’와 ‘리얼 호러’의 차별화된 테마로 구성했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
