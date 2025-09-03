고공행진 국제금값…관세 불확실성·안전자산 선호에 최고치

국민일보DB

나타샤 카네바 JP모건 수석 전략가는 “중앙은행의 꾸준한 매입이 금값의 하방 지지성을 형성하고 있다”면서도 “연말 강세장 목표 달성을 위해서는 금 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 재개되어야 한다”고 분석했다.