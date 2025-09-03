고공행진 국제금값…관세 불확실성·안전자산 선호에 최고치
미국 관세정책 불확실성이 고조되면서 안전자산인 금값이 연일 천정부지로 치솟고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감까지 맞물리며 금 선물 가격은 사상 처음으로 온스당 3600달러 선에 육박했다.
뉴욕상품거래소에서 2일(현지시간) 금 선물 가격은 전장보다 2.2% 급등한 온스당 3592.2달러에 마감했다. 이는 전날에 이어 이틀 연속 종가 기준 사상 최고치 기록을 갈아치웠다. 금 현물 가격 역시 1.74% 오른 3536달러를 기록해 최고가 기록을 새로 썼다.
이러한 금값 급등은 트럼프 행정부의 관세 정책이 위법이라는 항소심 판결이 나오며 시장의 불확실성이 커진 영향이 컸다. 여기에 연준이 이달 중 기준금리 인하에 나설 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 안전자산 선호 심리가 극대화됐다. 통상 금은 이자나 배당금을 지급하지 않기 때문에 미국채 실질금리가 내려가면 상승하는 경향이 있다.
도널드 트럼프 대통령이 연준에 지속적인 금리 인하 압박을 가하며 중앙은행의 독립성 훼손 우려가 커진 점도 투자자들이 달러 대신 금으로 몰리게 된 요인으로 분석된다.
이러한 추세에 올해 말 금 가격 전망치 상단은 온스당 3675달러가 될 것으로 예측된다. 나타샤 카네바 JP모건 수석 전략가는 “중앙은행의 꾸준한 매입이 금값의 하방 지지성을 형성하고 있다”면서도 “연말 강세장 목표 달성을 위해서는 금 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 재개되어야 한다”고 분석했다. 그는 이어 내년 말에는 금값이 온스당 4250달러에 도달할 수 있을 것으로 전망했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
