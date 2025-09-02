李대통령 “할 일 많은데 임기 4년 9개월밖에 남지 않아”

李대통령 “할 일 많은데 임기 4년 9개월밖에 남지 않아”
민주당 원외지역위원장 90여명과 청와대 만찬
“막중한 책임감 몰려온다” 소회 밝혀
이재명 대통령은 2일 더불어민주당 원외지역위원장과의 환담에서 “정말 할 일이 많은데 임기는 4년 9개월밖에 남지 않았고, 막중한 책임감이 몰려온다”고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 가진 민주당 원외지역위원장 약 90명과의 만찬 자리에서 “지금 인기를 누리는 것보다는 퇴임하는 날 실적과 성과로 좋은 평가를 받는 게 중요하다”며 이같이 밝혔다고 박경미 민주당 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.
사회를 본 김병욱 대통령실 정무비서관으로부터 분당갑 원외지역위원장 출신으로 소개를 받은 이 대통령은 “민주당 원외지역위원장들은 승리의 전쟁을 함께 한 동지들, 전우들”이라면서 “원외지역위원장들의 희생과 헌신을 잊지 않겠다”고 강조했다.
이 대통령은 “민주당의 구성원 중에는 뿌리 역할을 하는 사람, 줄기나 가지나 잎의 역할을 하는 사람, 화려한 꽃의 역할을 하는 사람이 있는데, 원외지역위원장들은 뿌리나 줄기의 어려운 역할을 맡아 잘하고 있다”고 격려했다. 이어 “국민의 마음을 얻는 것이 정치이고, 농사를 잘 지으면 수확이 달라진다”고 덧붙였다.
이 대통령은 “원외지역위원장들이 맡고 있는 어려운 지역구에서 어떻게 하느냐에 따라 이재명정부에 대한 평가가 달라진다”면서 더욱 노력해 줄 것을 당부하기도 했다.
남영희 원외지역위원장협의회 회장은 인사말에서 “원외지역위원장의 고충을 잘 살펴주시는 이재명 대통령께서 만찬 자리를 마련해 주셔서 감사하다”면서 “이재명 국민주권 정부의 성공을 위한 역군으로 혼신의 힘을 다하겠다”고 말했다.
여준성 원외지역위원장협위회 부회장은 “민주당의 건강, 위대한 국민과 함께, 이재명 대통령의 건강”으로 건배 제의를 했다.
