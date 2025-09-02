현대차 노조, 내일부터 사흘간 부분파업
현대자동차 노조(금속노조 현대차지부)가 3일부터 사흘간 부분 파업에 들어간다.
현대차 노조는 올해 임금 및 단체협약 교섭 난항으로 2일 중앙쟁의대책위원회를 열어 이같이 결정했다고 밝혔다. 3일과 4일에는 2시간씩, 5일에는 4시간 파업할 예정이다.
현대차 노사는 지난 6월 18일 상견례를 시작으로 20차례 교섭했으나 성과를 내지 못했다.
사측은 2일 열린 교섭에서 월 기본급 9만5000원 인상, 성과금 400%+1400만원, 전통시장상품권 20만원, 주식 30주 지급, 일부 수당에 통상임금 확대 적용 등 2차 안을 제시했다.
노조는 받아들이지 않았다. 앞서 노조는 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외), 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 소득 공백 없는 정년 연장(최장 64세), 주 4.5일제 도입, 상여금 인상 등을 요구했다.
올해 노사 간 최대 쟁점은 임금 인상 규모와 정년 연장 등인 것으로 알려졌다. 노조는 매년 2000명이 넘는 조합원이 정년퇴직하는 상황과 현대차가 우리나라 대표적인 제조업체라는 점 등에서 사회적 과제를 선제적으로 풀어야 한다는 입장이다. 반면 사측은 정부와 정치권에서 먼저 논의가 이뤄져야 한다고 보는 것으로 전해졌다.
노사간 교섭은 파업 돌입 이후에도 계속 이어질 예정이다. 현대차 노조가 파업에 들어가는 것은 2018년 이후 7년 만이다. 그동안은 코로나19와 대외 변수 등을 고려해 무파업으로 임단협을 마무리해왔다.
