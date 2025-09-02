현대차 노조 3~5일 부분 파업…‘7년 연속 무쟁의’ 무산

연합뉴스

현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 올해 임금 및 단체협약 교섭 난항으로 3일부터 사흘간 부분 파업에 돌입한다.

현대차 노사는 2019년부터 코로나19 대유행, 일본의 백색 국가(화이트 리스트·수출 우대국) 제외 조치에 따른 한일 경제 갈등 상황 등을 고려하고 이후 실적에 걸맞은 성과 보상을 하면서 지난해까지 6년 연속 파업 없이 단체교섭을 마무리했다.

노조는 파업 일정을 잡았으나 회사와 교섭은 이어간다는 방침이다.