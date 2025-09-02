시사 전체기사

파리 지하철역에서 태어난 신생아 ‘이것’ 선물 받았다

입력:2025-09-02 19:02
공유하기
글자 크기 조정
생성형 인공지능(AI)으로 만든 일러스트입니다.

프랑스 파리교통공사(RATP)가 최근 지하철 플랫폼에서 태어난 아기에게 성년이 될 때까지 사용할 수 있는 교통권을 선물했다.

1일(현지시간) 일간 르파리지앵에 따르면 지난달 15일 오전 9시쯤 한 여성이 파리 중심 샤틀레역 RER A 노선 플랫폼에서 출산했다. 여성과 아기는 신고받고 출동한 소방대에 의해 안전하게 병원으로 옮겨졌다.

이같은 소식이 알려진 후 RATP는 이날 태어난 아기가 성년(18세)이 될 때까지 사용할 수 있는 교통권을 제공하기로 했다.

RATP와 수도권 대중교통을 관할하는 일드프랑스모빌리테(IDFM)는 열차나 역 내에서 아기가 태어나면 교통권을 선물로 준다. 지난해 3월에에는 5호선에서, 2023년 12월에는 RER B노선에서 응급 상황으로 아기가 태어났다.

르파리지앵은 부모에겐 RATP의 교통권 선물이 큰 절약이 된다고 전했다. 4세 이하 아이는 대중교통이 무료인 점을 감안하더라도 아기가 성년이 될 때까지 약 3천유로(약 480만원)를 절약할 수 있다고 설명했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
산업1부
백재연 기자
703
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청소년들 즐겨 찾는 SNS 자해 유해정보 온상
최선희·김성남·현송월이 수행… 리설주·김여정 동행 가능성
“중국산 일부 로봇청소기 보안취약”… 집안 사진 유출 위험
김정은 ‘배설물’도 극비? 방중 길에 ‘전용화장실’ 챙긴 北
‘해삼 한 접시 7만원’ 부산 횟집, 가격표 미게시로 ‘과태료 60만원’
“46년 만”…‘강남 대표’ 은마아파트 49층 재건축 확정
부산세관, 마약성 감기약 밀수입한 10·20대 적발…고등학생도 포함
올여름 최고기온·평균기온, 모두 역대 1위 기록
국민일보 신문구독