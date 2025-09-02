시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2025년 09월 02일)

입력:2025-09-02 17:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 2일 화요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 전국 대부분 지방에 호우주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 충청·경북·제주 지방은 구름이 많으며, 전남·경남 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 31도, 인천 29도, 수원 30도, 춘천 30도, 강릉 27도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 29도, 광주 31도, 대구 31도, 부산 31도, 제주 30도 입니다.

내일 아침기온은 서울 23.0도, 인천 22.0도, 수원 21.0도, 춘천 21.0도, 강릉 22.0도, 청주 22.0도, 대전 21.0도, 전주 22.0도, 광주 22.0도, 대구 24.0도, 부산 24.0도, 제주 25.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘해삼 한 접시 7만원’ 횟집, 가격표 미게시로 ‘과태료 60만원’
“여탕은 수건비 1000원” 남탕엔 없는 이용료 부과…인권위 ‘성차별’
“이 대통령 피습사건 테러 지정 말자는 국정원 보고서 확인”
연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고
2차 소비쿠폰, 고액자산가 제외…“‘재산세 과세표준 12억’ 컷오프”
尹, 재수감 후 받은 영치금 ‘3억’…대부분 ‘여기’ 썼다
최교진 “전교 1등, 12등 됐다고 울길래 따귀” 과거 발언 논란
국정원 “‘쌍방울 김성태, 대북사업 빌미로 주가조작’ 첩보 입수”
국민일보 신문구독