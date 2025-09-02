조국 “2030 극우화는 국힘 영향…주장 철회할 생각 없어”
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 “국민의힘이라는 극우 정당 영향을 받아 2030 청년 일부가 극우화 경향을 보이고 있다”며 “저는 주장을 철회할 생각이 전혀 없다”고 2일 밝혔다.
조 원장은 이날 경북 포항 죽도시장을 방문한 자리에서 기자들로부터 ‘청년 극우화’ 주장 관련 질문을 받고 “제 주장이 아니라 사실”이라며 이렇게 말했다. 조 원장은 이날부터 이틀간 대구·경북 지역을 돌며 일정을 소화한다.
조 원장은 이어 “제가 그 링크(청년 극우화 관련 기사 내용 공유)를 걸었더니 국민의힘에서 저를 비난하던데 저는 (주장을) 철회할 생각이 전혀 없다”고 덧붙였다.
조 원장은 “제1야당인 국민의힘이 급속히 극우화하고 있다. 윤석열 재입당을 이야기하고 전한길을 추종하는 행태는 보수가 아니다”며 “청년이든 아니든 극우화는 매우 심각하며, 대한민국 정치를 가로막는 일이라고 본다”고 주장했다.
그러면서 “우리가 해야 할 일은 객관적이고 위험한 현실을 외면할 것이 아니다”며 “극우화하는 일부 청년의 상황을 직시하고 원인을 고민·해결하는 것이 정치와 정당의 임무다. 그런 현상까지도 저를 포함한 기성세대의 책임”이라고 강조했다.
조 원장은 자신이 공유한 기사에 나온 조사는 연세대와 리서치 회사, 한 언론사가 공동 실시한 것이라고 언급하고는 “저를 비판하려면 연세대와 리서치 회사를 비난하라”고 목소리를 높였다.
조 원장은 지난달 22일 MBC 라디오 인터뷰를 통해 “20대, 30대 남성이 70대와 비슷한 성향을 보인다”고 밝혀 거센 비판을 받았다. 이후에도 ‘20대 남성 3명 중 1명은 극우 성향을 보인다’는 조사 결과를 다룬 언론 보도를 SNS에 올리는 등 기존 입장을 고수 중이다.
조 원장은 특검이 추경호 국민의힘 의원을 압수수색한 것을 두고는 “(국민의힘이) 정치 탄압인 것처럼 이야기하는데 말도 안 된다”며 “내란·계엄 날 추 전 원내대표가 계엄 해제 표결을 방해하려 했다고 확신한다. 당연히 밝혀 처벌받아야 한다”고 말했다.
조 원장은 당 지지율이 정체하는 데 대해선 “지금은 이재명정부 1년차로, 이재명 대통령이 성공해야 하므로 범민주 진영 유권자들이 대통령께 힘을 모아주는 현상이 있고, 국민의힘도 위기 상황이라 (보수) 결집 현상이 나타난다고 본다”고 평가했다.
조 원장은 “제가 원장으로 복귀했는데 1%가 올랐다 내렸다는 중요하지 않다. 꾸준히 천천히 뚜벅뚜벅 걸어가겠다”며 “지지율에 따라 움직이는 정치는 올바른 정치가 아니다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
