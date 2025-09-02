시사 전체기사

“재즈·트롯·코미디… 웃음과 눈물 함께한 ‘서울 1인가구 음악회’”

입력:2025-09-02 16:43
공유하기
글자 크기 조정

김기덕 시의원 “1인가구 응원하는 지원사업 확대하겠다”

김기덕 서울시의원(왼쪽)이 지난 30일 오후 마포아트센터 아트홀맥에서 열린 ‘서울 1인가구 음악회’ 개막식에서 인사말을 하고 있다.

서울시가 1인가구의 외로움을 달래고자 마련한 ‘서울 1인가구 음악회’가 지난 30일 오후 2시 마포아트센터 아트홀맥에서 열려 733석 전석을 가득 채우며 성황을 이뤘다.

개막식에서 김기덕 서울시의원은 “음악회를 찾은 서울시민과 마포구민께서 음악을 통해 기쁨을 얻고 행복한 삶을 누리시길 바란다”며 “앞으로도 서울시의회 의정활동을 통해 1인가구를 응원하는 다양한 지원사업을 마련하겠다”고 말했다.

본 공연에서 춤단무용단과 소울프렌즈가 각각 뮤지컬 ‘Naughty’와 ‘복이 들어온다’를 선보이며 관객들의 호응을 얻었다. 본 공연에서는 재즈, 코미디, 트롯 무대가 이어졌다.

조수임 재즈 트리오와 보컬리스트 유하라의 무대가 홀을 가득 채웠고, 함재욱·원재로의 코미디 공연이 웃음을 더했다. 이어 전우주·정연호, 아라, 프린스찬·김수찬이 차례로 무대에 올라 흥겨운 분위기를 만들었다.

서민영(27)씨는 “서울에서 혼자 지내며 느낀 쓸쓸함을 음악회를 통해 지울 수 있었다”며 “오랜만에 큰 행복을 느낀 경험이었다”고 소감을 전했다.

이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘해삼 한 접시 7만원’ 횟집, 가격표 미게시로 ‘과태료 60만원’
“여탕은 수건비 1000원” 남탕엔 없는 이용료 부과…인권위 ‘성차별’
“이 대통령 피습사건 테러 지정 말자는 국정원 보고서 확인”
연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고
2차 소비쿠폰, 고액자산가 제외…“‘재산세 과세표준 12억’ 컷오프”
尹, 재수감 후 받은 영치금 ‘3억’…대부분 ‘여기’ 썼다
최교진 “전교 1등, 12등 됐다고 울길래 따귀” 과거 발언 논란
국정원 “‘쌍방울 김성태, 대북사업 빌미로 주가조작’ 첩보 입수”
국민일보 신문구독