백경현 구리시장 “개인정보 보호, 지속적 노력해야”

경기 구리시는 지난 1일 시청 대강당에서 전 직원을 대상으로 개인정보보호 인식 제고와 역량 강화를 위한 교육을 실시했다.

이번 교육은 최근 사회 전반에서 발생하고 있는 대규모 개인정보 유출 사고와 해킹 사례 등을 공유하며, 공공기관의 책임 있는 개인정보 관리와 안전한 행정 환경 조성을 위해 마련됐다.이날 교육에서는 개인정보 보호의 중요성, 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준, 개인정보 취급 시 주의 사항 등을 중심으로 진행됐다.직원들의 개인정보 보호 역량을 강화함으로써 업무 처리 과정에서의 개인정보 오·남용 예방, 유출 사고 발생 가능성 최소화, 시민의 신뢰도 제고와 안전한 행정 환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.백경현 구리시장은 "이번 교육이 직원 모두가 개인정보 보호의 중요성을 다시금 인식하고, 시민의 소중한 정보를 안전하게 관리하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 신뢰받는 행정을 위해 개인정보 보호에 지속적으로 노력해 달라"고 당부했다.구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr