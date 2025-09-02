부·울·경 시민 2500명, 비상계엄 손해배상 청구 소송

소송 승소시 판결금 전액 기부

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 부산·울산시당과 경남도당은 부산지방법원에 부·울·경 시민 2578명을 대리해 윤석열 전 대통령과 대한민국을 대상으로 위자료 1인당 1만원을 청구하는 국가배상 청구 소송을 냈다고 2일 밝혔다.