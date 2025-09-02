9·10월엔 ‘한글문화도시’로…세종시 한글날 기념행사 풍성

1일부터 다음달 12일까지는 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’와 ‘2025 한글문화특별기획전’이 열린다.

13일에는 세종전통시장 제3공영주차장과 조치원역 광장 일대에서 ‘2025 세종 한글 술술축제’가 개최된다.

양조 분야 창업기업들의 제품 시음 및 판매, 공연과 한글 콘텐츠 기업들의 팝업스토어 행사도 진행된다.

세종중앙공원에서는 한글사랑을 실천하는 기업들의 상품을 직접 구매할 수 있는 ‘제1회 한글 상품 박람회’도 열린다.

같은 달 11일 세종한글축제 무대에서는 외국인들의 한국어 말하기 대회도 개최될 예정이다.

세종시립도서관을 비롯한 지역 내 15개 공공도서관도 청소년 한글 문해력 교실 등

한글 관련 행사를 개최할 예정이다.