9·10월엔 ‘한글문화도시’로…세종시 한글날 기념행사 풍성
‘한글문화도시’ 세종시가 579돌 한글날을 맞아 9~10월 다양한 한글 문화행사를 개최한다고 2일 밝혔다.
1일부터 다음달 12일까지는 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’와 ‘2025 한글문화특별기획전’이 열린다. ‘그리는 말, 이어진 삶’을 주제로 지역 작가 13명 등 39명의 작가가 한글의 역사, 현재·미래를 다양한 시선으로 재해석해 선보인다.
13일에는 세종전통시장 제3공영주차장과 조치원역 광장 일대에서 ‘2025 세종 한글 술술축제’가 개최된다. 양조 분야 창업기업들의 제품 시음 및 판매, 공연과 한글 콘텐츠 기업들의 팝업스토어 행사도 진행된다.
다음 달 9~11일 세종중앙공원에서는 한글사랑을 실천하는 기업들의 상품을 직접 구매할 수 있는 ‘제1회 한글 상품 박람회’도 열린다. 같은 달 11일 세종한글축제 무대에서는 외국인들의 한국어 말하기 대회도 개최될 예정이다.
세종시립도서관을 비롯한 지역 내 15개 공공도서관도 청소년 한글 문해력 교실 등 10월 한 달간 한글 관련 행사를 개최할 예정이다.
김려수 세종시 문화체육관광국장은 “세종대왕의 얼을 계승한 세종시가 한글의 탄생을 가장 크고 뜻깊게 기념할 것”이라며 “한글문화도시 원년을 맞아 준비한 행사인 만큼 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
