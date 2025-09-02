박동철 경남도의원 “진해신항을 북극항로 전략 거점으로…”
박동철 경남도의원(국민의힘, 창원14)이 ‘진해신항의 북극항로 거점 육성 및 해양수산부·공공기관 신항만 중심 집적화 촉구 대정부 건의안’을 2일 대표 발의했다.
박동철 의원은 “진해신항을 북극항로의 전략 거점으로 육성하고, 해양수산부와 관련 기관을 집적화한다면 동남권은 명실상부한 동북아 해양물류 중심지로 도약할 것”이라고 주장했다.
최근 지구 온난화에 따른 북극 해빙 면적 감소 등 2030년쯤 북극항로의 연중 운항 가능성이 제기되면서 아시아와 유럽을 잇는 새로운 해상물류 루트로 주목받고 있다. 정부도 지난달 13일 ‘북극항로 시대 주도 K-해양강국 건설’을 국정과제로 발표했다.
창원시 진해구에 조성 중인 진해신항은 2040년까지 총 14조 원이 투입되는 글로벌 메가포트로 2.5만 TEU급 초대형 컨테이너선 접안이 가능해 북극항로 진출 전략 거점으로서 입지적·정책적 최적지로 평가된다.
박 의원의 건의안은 진해신항을 북극항로 개척의 전략 거점항만으로 육성, 해양수산부와 산하 공공기관을 신항만 중심으로 이전·집적화해 해양산업 혁신 플랫폼 구축, 항만배후단지의 적기 조성 및 제도적·행정적 지원 강화를 정부에 촉구하고 있다.
특히 해수부가 신항만에 위치할 경우 전국 물동량의 56.3%를 처리하는 현장과 정책이 실시간으로 연계돼 정책 효과가 극대화될 것으로 기대된다. 또 산하기관 집적화는 글로벌 해운·물류기업 및 연구기관 유치 등 해양산업 클러스터 조성에 기여할 전망이다.
박 의원은 “진해신항을 북극항로의 전략 거점으로 육성하는 것은 단순히 경남도의 이익을 넘어 대한민국 전체의 미래 성장동력을 확보하는 일”이라며 “정부가 북극항로 시대를 대비해 지금부터 체계적으로 준비하지 않으면 글로벌 해양물류 경쟁에서 뒤처질 수 있다”고 강조했다.
또 “해수부와 산하 공공기관을 신항만 중심으로 집적화하는 것은 행정기관 이전의 차원을 넘어 현장과 정책을 긴밀히 연결해 국가 물류정책의 효과성을 극대화하는 일”이라며 “진해신항이 온전히 기능하기 위해 항만배후단지 적기 조성이 필수적”이라고 주장했다.
이와 함께 박 의원은 “진해신항의 북극항로 전략 거점항만으로 육성, 해수부 및 산하 공공기관 집적화를 통한 해양신산업 클러스터 구축, 항만배후단지의 적기 조성은 서로 분리할 수 없는 유기적 전략으로 반드시 함께 추진돼야 한다”고 덧붙였다
이번 건의안은 오는 9일부터 열리는 경남도의회 제426회 임시회에서 다뤄질 예정이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사