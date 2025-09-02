김영록 지사, 전문농업경영인과 지속가능 농업발전 모색
농업마이스터 적극적 지원 방안 집중
김 지사 “기술·경영교육 통한 전문인력 양성”
김영록 전남도지사는 2일 도청 서재필실에서 품목별 농업마이스터 등 17명이 참석한 가운데 소통 간담회를 열어 차세대 전남농업을 이끌 전문 농업경영인을 격려하고 농업발전 방향을 모색했다.
간담회에선 최구홍 전남농업마이스터대학 졸업생 회장을 비롯해 다양한 품목의 농업마이스터와 졸업생이 참석해 전남 농업의 지속 가능한 발전 방향을 논의하고, 전문농업경영인으로서 역할 강화를 다짐했다.
주요 논의 내용은 ▲농업마이스터의 적극적인 지원 강화 ▲전문농업경영인으로서 활용 방안 ▲농업에 첫발을 딛는 청년 농업인과의 멘토-멘티 프로그램 운영 등이다.
김 지사는 “올해 기습적 폭우로 많은 자연재해가 발생했지만, 이를 묵묵히 극복하고 있는 전남농업마이스터대학 졸업생을 포함한 모든 농업인께 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “농업마이스터가 자긍심을 가지고 활약하도록 적극 지원하고, 전남 농업 발전을 위한 든든한 토대를 만들겠다”고 말했다.
농업마이스터대학은 전문농업경영인 육성을 위해 농림축산식품부에서 설립 근거를 마련하고, 2009년부터 9개 광역지방자치단체에서 운영되고 있다.
전남도는 순천대학교, 목포대학교, 전남도농업기술원, 한국온실작물연구소 등 5개 캠퍼스에서 수도작, 딸기, 블루베리, 한우 등 16개 전공 320명을 모집해 2년 동안 영농 현장에서 실습 중심의 맞춤형 기술·경영교육 운영을 통해 전문농업경영인을 양성하고 있다.
이같은 과정을 통해 양성된 농업마이스터들은 지역 영농 현장에서 예비 청년 농업인을 비롯한 농업인과 첨단 재배 기술과 노하우를 공유하고, 협업을 통해 체계적 동반 성장을 도모함으로써 전남 농업의 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
