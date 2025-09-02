시사 전체기사

“고통 함께 나눠야” 광주시, 강릉시에 생수 1만병 긴급지원

입력:2025-09-02 14:04
공유하기
글자 크기 조정

광주서 생산한 ‘빛여울水’
지방정부 연대·상생 실천

강기정 광주광역시장이 2일 오전 광주시청 앞 광장에서 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원도 강릉시에 보낼 생수 1만병을 실은 차량을 배웅하고 있다. 광주광역시 제공

광주광역시가 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉시에 생수 1만병을 긴급 지원했다.

광주시는 가뭄으로 생활용수 부족 위기를 겪고 있는 강릉시에 광주시 상수도사업본부가 생산한 생수 ‘빛여울수’ 1만병을 지원했다고 2일 밝혔다.

이번 지원은 기후위기로 인한 식수 확보에 어려움을 겪고 있는 강릉시민들을 돕고, 지방정부 간 연대와 상생의 정신을 실천하기 위해 마련됐다.

광주시는 우선 빛여울수 1만병을 보냈으며, 앞으로도 강릉시와 긴밀히 소통해 가뭄 상황에 따라 추가 지원 방안을 검토할 계획이다.

강기정 광주시장은 “기후재난이 일상화된 요즘 광주도 불과 2년여 전에 극심한 가뭄을 겪었다. 이번 나눔은 단순한 물품 전달이 아니라 고통을 함께 나누고자 하는 마음을 담았다”며 “강릉시민들이 이번 위기를 잘 극복할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고
尹, 재수감 후 받은 영치금 ‘3억’…대부분 ‘여기’ 썼다
2차 소비쿠폰, 고액자산가 제외…“‘재산세 과세표준 12억’ 컷오프”
최교진 “전교 1등, 12등 됐다고 울길래 따귀” 과거 발언 논란
“가난한 고졸은 취업도, 결혼도 늦다…자존감은 낮아”
부산세관, 마약성 감기약 밀수입한 10·20대 적발…고등학생도 포함
설치한 에어컨 시운전 중 실외기에서 “펑!”…70대 男 중화상
틱톡 챌린지가 부른 사망사고…‘벨튀’ 美서 10대 총맞아
국민일보 신문구독