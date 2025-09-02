시사 전체기사

경주시 APEC 앞두고 도심 씽크홀 예방 점검

입력:2025-09-02 13:54
공유하기
글자 크기 조정
지중레이더(GPR) 장비를 활용해 도심 도로를 점검하는 모습. 경주시 제공

경북 경주시가 오는 2025 APEC 정상회의를 앞두고 도심 주요 구간에 대한 ‘씽크홀(지반침하) 예방 점검’에 나섰다.

2일 시에 따르면 정상회의 기간 전 세계 대표단 이동이 집중되는 핵심 도로인 경주IC에서 보문관광단지로 이어지는 구간과 시내 주요 도로 등 총 19㎞ 상수관 주변에 대한 안전 점검을 마치고 보수를 완료했다.

이 구간은 회의장·숙소·주요 관광지를 연결하는 핵심 동선으로, 지반 안전 확보가 필수적이라는 판단에서다.

시는 지중레이더(GPR) 장비를 활용해 비파괴 방식으로 지반 상태를 조사한 결과, 크고 작은 공동(空洞) 12곳을 확인했다.

이 가운데 11곳은 유동성 채움재를 주입해 메우고, 1곳은 굴착 후 골재 보강 방식으로 보수해 잠재 위험을 해소했다.

시는 이번 조사 결과를 관리 매뉴얼에 반영하고, 도로관리 부서와 협력해 포장 상태·배수 대책·교통안전 관리 등을 포함한 사후관리 체계를 운영할 계획이다.

또 교통량 변화에 맞춰 위험 구간을 상시 모니터링해 시민과 관광객이 안심할 수 있는 도로 환경을 조성한다는 방침이다.

주낙영 경주시장은 “APEC 주요 동선의 지반 안전을 확보하는 것이 최우선 과제”라며 “점검 이후에도 연내 추가 조사를 시행하고 필요할 경우 정밀조사까지 병행해 시민 안전을 강화하겠다”고 말했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
연봉 1억 은행원들…“주4.5일제 원해” 총파업 예고
尹, 재수감 후 받은 영치금 ‘3억’…대부분 ‘여기’ 썼다
2차 소비쿠폰, 고액자산가 제외…“‘재산세 과세표준 12억’ 컷오프”
최교진 “전교 1등, 12등 됐다고 울길래 따귀” 과거 발언 논란
“가난한 고졸은 취업도, 결혼도 늦다…자존감은 낮아”
부산세관, 마약성 감기약 밀수입한 10·20대 적발…고등학생도 포함
설치한 에어컨 시운전 중 실외기에서 “펑!”…70대 男 중화상
틱톡 챌린지가 부른 사망사고…‘벨튀’ 美서 10대 총맞아
국민일보 신문구독