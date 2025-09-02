팅갈 민따 마앞?… 인도네시아 사람들의 한글 메시지, 의미는?

인도네시아 민족학생운동 소속 한 학생이 지난 1일(현지시간) 인도네시아 자카르타에 있는 국회의사당 정문 앞에서 연설을 하고 있다. 연합뉴스

인도네시아 한 누리꾼이 지난달 31일 엑스에 올린 한글 게시글. 엑스 캡처

시위가 격화하면서 사망자가 속출했으며, 경찰 장갑차가 시위대를 향해 돌진했다는 보도도 있었다. 지난 1일까지 사망자는 최소 8명에 달한다.

“컥 라메… 타쿳 일랑 게스 ㅠㅠ”라고 적었는데, 이 말은 “왜 이렇게 화제가 되는 거지? 내가 사라질까 무섭다(Kok rame, takut hilang guys)”라는 의미다.

인도네시아 시위대가 한글을 활용하는 데엔 그들에게 한글이 얼마간 익숙한 글자이기 때문이다. 알려졌다시피 인도네시아에서 K팝과 K드라마의 인기는 상당하다. 글로벌

음악 산업 데이터 기관인 차트메트릭이 지난 6월 발표한 보고서에 따르면 인도네시아는 K팝 음악 소비 부문에서 18.47%의 시장 점유율로 세계 1위를 차지했다.