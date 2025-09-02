김영록 지사 “새정부 경제성장 전략 신속 대응해야” 강조

AI 대전환·초혁신경제·지방세제 개편 등에 적극 대처 강조

김영록 전남도지사가 2일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 2일 “새정부가 경제성장전략과 지방세제 개편안 발표 등 여러 분야에서 속도를 내고 있는 만큼, 이에 발맞춰 가능한 많은 지원을 받도록 신속하게 전략을 마련해 적극 건의하라”고 강조했다.