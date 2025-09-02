인천대, 8일부터 수시모집 원서접수…1813명 모집

인천대학교 송도캠퍼스 전경. 대학 제공

올해 수시모집의 가장 큰 변화 중 하나로는 교과성적우수자전형의 수능 최저 완화를 꼽을 수 있다. 사범대학을 포함한 인문·자연계열 모집단위 및 디자인학부는 수능 2개 영역 등급 합 7 이내를, 동북아국제통상전공은 등급 합 6 이내를 충족해야 한다.

전년도 자연계열의 경우에는 과탐에 응시해야 하고 최저 충족 시에도 수학이나 과탐 영역이 1개 이상 포함돼야 했다. 하지만 올해부터는 자연계열이라도 사탐(상위 1과목) 응시가 가능하며 수학, 과탐 이외의 영역으로도 최저 충족이 가능하도록 인문계열과 기준을 통일했다. 다만 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(상위 1과목) 4개 영역 및 한국사 영역에 모두 응시해야 하는 것은 전년도와 같다.

지역균형전형(293명)은 학교장추천 전형으로서 추천인원 제한이 없다. 그러나 원서접수 전 고교별 추천된 학생에 한해서만 원서접수가 가능하다. 이에 수험생은 출신고교의 추천전형 신청기간을 놓치지 않도록 주의해야 한다.

학생부종합전형으로는 자기추천(694명), 기회균형(110명), 서해5도출신자(6명), 특수교육대상자(48명) 전형이 있다. 자기추천전형은 1단계에서 서류평가로 모집인원의 3배수(운동건강학부·사범대 4배수)를 뽑고 2단계에서 면접고사를 시행한다. 장애학생 등을 대상으로 하는 특수교육대상자 역시 1단계에서 3배수를, 2단계에서 면접을 본다. 기회균형 및 서해5도출신자는 면접 없이 서류 100%로 선발한다. 이들 전형의 서류평가에서는 학업역량, 진로역량, 발전역량, 공동체역량을 평가한다.

실기우수자전형(132명)에서는 운동건강학부(20명)의 변화가 가장 눈에 띈다. 예체능계열은 학생부 반영 시 국어, 영어, 사회 교과군에 속한 전 과목을 반영한다. 올해 운동건강학부는 국어, 영어와 함께 사회/과학 중 상위 교과군을 반영한다. 또 인문·자연계열 모집단위와 동일하게 이들 교과군 과목의 총 이수학점 합의 5%를 총점에 가산하는 가산점제를 시행한다.

체육교육과(8명)는 실기종목이 변경됐다. 전년도 턱걸이(남)·매달리기(여)는 올해부터 메디신볼던지기로 변경된다. 1단계에서 학생부교과 100%로 모집인원의 10배수(80명)을 선발하고, 2단계에서 실기와 면접을 한다. 매년 최고의 경쟁률을 기록하는 공연예술학과(22명)는 1단계에서 지원자 전체를 대상으로 실기고사를 치르고 7배수를 선발해 2차 실기고사를 치른다. 특히 올해부터는 서해5도출신자전형(1명)에서도 공연예술학과 신입생을 선발하게 된다.

복수지원도 허용된다. 수능 최저를 반영하는 교과성적우수자(그룹1), 수능 최저를 반영하지 않는 지역균형(그룹2), 사회통합(그룹3), 서류와 면접을 반영하는 학생부종합 자기추천 등(그룹4), 서류만 반영하는 기회균형 등(그룹5), 실기우수자 등(그룹6)까지 총 6회 지원이 가능하다.

기타 전형 관련 안내 및 세부사항은 모집요강을 참고하거나 입학관리과 문의 또는 홈페이지 Q&A를 통해 상담을 받을 수 있다.