인천대, 8일부터 수시모집 원서접수…1813명 모집
인천대학교는 2026학년도 수시모집 원서접수를 오는 8일 오전 10시부터 12일 오후 6시까지 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 수시모집 모집인원은 총 1813명(정원 외 포함)이다. 학생부교과전형 804명, 학생부종합전형 858명, 실기/실적전형 151명 등이다.
학생부교과전형에는 수능 최저학력기준을 적용하는 교과성적우수자전형(456명)과 적용하지 않는 지역균형전형(293명), 사회통합전형(55명)이 있다. 모두 학생부 교과성적 100%를 반영한다. 반영 방법 등은 전년도와 동일하다.
올해 수시모집의 가장 큰 변화 중 하나로는 교과성적우수자전형의 수능 최저 완화를 꼽을 수 있다. 사범대학을 포함한 인문·자연계열 모집단위 및 디자인학부는 수능 2개 영역 등급 합 7 이내를, 동북아국제통상전공은 등급 합 6 이내를 충족해야 한다.
전년도 자연계열의 경우에는 과탐에 응시해야 하고 최저 충족 시에도 수학이나 과탐 영역이 1개 이상 포함돼야 했다. 하지만 올해부터는 자연계열이라도 사탐(상위 1과목) 응시가 가능하며 수학, 과탐 이외의 영역으로도 최저 충족이 가능하도록 인문계열과 기준을 통일했다. 다만 국어, 수학, 영어, 사회/과학탐구(상위 1과목) 4개 영역 및 한국사 영역에 모두 응시해야 하는 것은 전년도와 같다.
지역균형전형(293명)은 학교장추천 전형으로서 추천인원 제한이 없다. 그러나 원서접수 전 고교별 추천된 학생에 한해서만 원서접수가 가능하다. 이에 수험생은 출신고교의 추천전형 신청기간을 놓치지 않도록 주의해야 한다.
전년도까지 학생부종합전형으로 선발했던 사회통합전형은 올해부터 학생부교과전형으로 변경된다. 이에 따라 지원 가능한 고교 졸업연도와 출신고교 유형은 제한이 있게 됐다. 하지만 자격기준은 크게 완화됐다. 직업군인, 경찰·소방·교정직, 집배원, 환경미화원으로 재직 중인 부모의 자녀, 다문화 가정의 자녀 등이 지원할 수 있다.
기존 부모의 재직기간(군인 등)이나 부모의 외국국적 포기 시점, 이혼 여부 등의 제한은 모두 폐지됐다. 입학 관계자는 “전형유형이 바뀌고 모집인원도 적어 입결 예측이 쉽지 않으므로 모집인원이 상대적으로 많은 다른 교과전형이나 종합전형에 복수지원하는 것을 적극 추천한다”고 설명했다.
학생부종합전형으로는 자기추천(694명), 기회균형(110명), 서해5도출신자(6명), 특수교육대상자(48명) 전형이 있다. 자기추천전형은 1단계에서 서류평가로 모집인원의 3배수(운동건강학부·사범대 4배수)를 뽑고 2단계에서 면접고사를 시행한다. 장애학생 등을 대상으로 하는 특수교육대상자 역시 1단계에서 3배수를, 2단계에서 면접을 본다. 기회균형 및 서해5도출신자는 면접 없이 서류 100%로 선발한다. 이들 전형의 서류평가에서는 학업역량, 진로역량, 발전역량, 공동체역량을 평가한다.
실기우수자전형(132명)에서는 운동건강학부(20명)의 변화가 가장 눈에 띈다. 예체능계열은 학생부 반영 시 국어, 영어, 사회 교과군에 속한 전 과목을 반영한다. 올해 운동건강학부는 국어, 영어와 함께 사회/과학 중 상위 교과군을 반영한다. 또 인문·자연계열 모집단위와 동일하게 이들 교과군 과목의 총 이수학점 합의 5%를 총점에 가산하는 가산점제를 시행한다.
체육교육과(8명)는 실기종목이 변경됐다. 전년도 턱걸이(남)·매달리기(여)는 올해부터 메디신볼던지기로 변경된다. 1단계에서 학생부교과 100%로 모집인원의 10배수(80명)을 선발하고, 2단계에서 실기와 면접을 한다. 매년 최고의 경쟁률을 기록하는 공연예술학과(22명)는 1단계에서 지원자 전체를 대상으로 실기고사를 치르고 7배수를 선발해 2차 실기고사를 치른다. 특히 올해부터는 서해5도출신자전형(1명)에서도 공연예술학과 신입생을 선발하게 된다.
지난해 신설된 자유전공학부는 올해에도 수시모집에서 152명을 선발한다. 교과성적우수자전형에서 88명(인문35·자연53), 지역균형전형에서 64명(인문26·자연38)을 각각 인문·자연으로 계열을 구분·선발한다. 다만 입학 후에는 계열에 상관 없이 사범대학, 예술체육대학, 스마트물류공학전공 등 일부 전공을 제외하고 본인이 희망하는 전공을 선택해 2학년 전공으로 배정받을 수 있다.
복수지원도 허용된다. 수능 최저를 반영하는 교과성적우수자(그룹1), 수능 최저를 반영하지 않는 지역균형(그룹2), 사회통합(그룹3), 서류와 면접을 반영하는 학생부종합 자기추천 등(그룹4), 서류만 반영하는 기회균형 등(그룹5), 실기우수자 등(그룹6)까지 총 6회 지원이 가능하다.
기타 전형 관련 안내 및 세부사항은 모집요강을 참고하거나 입학관리과 문의 또는 홈페이지 Q&A를 통해 상담을 받을 수 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
