임신 중 심장병 발견된 간호사 심장이식…“내 직장서 새 삶을”

간호사 A씨가 인천세종병원에서 성공적으로 심장이식 수술을 받고 회복한 뒤 김경희 심장이식센터장(아랫줄 왼쪽) 등 의료진과 기념촬영을 하고 있다. 인천세종병원 제공

A씨는 출산 직후 심장성 쇼크가 생겨 심폐체외순환기(ECMO)를 적용해야 했다. 이에 따른 다량의 객혈이 동반됐을 뿐 아니라 좌측 폐 기관지에 혈전이

호흡 기능을 방해했다.

의료진으로부터 사망 가능성에 대한 설명까지 들은 가족들은 A씨의 직장과 같은 재단이기도 하고 심장이식으로도 유명한 인천세종병원으로의 전원을 원했다. 관련 소식을 접한

인천세종병원 심장이식센터장(심장내과)은 직접 A씨가 있는 대학병원을 찾았다. 이어 상태를 확인한 뒤 곧바로 인천세종병원으로 A씨를 이송했다.

이후 A씨는 이식 대기자 등록을 하는 등 본격적인 심장이식 과정을 밟았다. 대기 과정은 순탄치만은 않았다. 하루 두 차례씩 기관지 내시경과 항응고제 약물요법을 병행하며 혈전으로 가득 막힌 폐 기관지의 혈전을 제거해야 했고 폐 기능 회복을 위한 기관절개술도 이뤄졌다.

모든 과정에서 인천세종병원의 심장내과, 심장혈관흉부외과, 산부인과, 호흡기내과, 중환자의학과 등 소속 의료진이 긴밀한 협진을 시행하며 A씨를 지켰다. 보름가량 버티던 중 마침내 심장 공여자가 나타났다.

하지만 당시 A씨는

출산과 심장성 쇼크 등 과정에서 수혈을 여러 차례 한 뒤라 이식면역에 대한 항체 값이 높은 상태였다. 이에 인천세종병원 의료진의 고심도 깊어졌다.

인천세종병원 의료진은 고용량의 면역억제제 약물치료를 하며 바로 심장이식을 하기로 결정했다.

수술은 성공이었다. 우려했던 이식 거부반응도 없었다. A씨는 수술 전부터 좋지 않았던 신장 기능 탓에 투석 치료를 받다가 최근 무사히 퇴원했고 출산한 쌍둥이 자녀들과도 재회했다.