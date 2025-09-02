덴프스 ‘덴마크 프로틴 다이어트’ 롯데홈쇼핑서 론칭

신제품 ‘덴마크 프로틴 다이어트’. 덴프스 제공

프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 신제품 ‘덴마크 프로틴 다이어트’를 오는 3일 롯데홈쇼핑 ‘Youngstyle(영스타일)’ 방송을 통해 공식 론칭한다.