덴프스 ‘덴마크 프로틴 다이어트’ 롯데홈쇼핑서 론칭
프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 신제품 ‘덴마크 프로틴 다이어트’를 오는 3일 롯데홈쇼핑 ‘Youngstyle(영스타일)’ 방송을 통해 공식 론칭한다.
덴프스에 따르면 덴마크 프로틴 다이어트는 고단백, 고식이섬유의 영양설계를 바탕으로 단순한 체중 관리를 넘어 체질 개선까지 돕는다. 노벨상 기술력이 적용된 원료를 포함, 유럽산 6대 단백질과 11종의 비타민, 미네랄을 균형 있게 담고 1000㎎의 식이섬유까지 설계해 새로운 다이어트 패러다임을 제시한다.
또한 연구·제조·생산·포장 전 공정이 덴마크에서 진행되는 국내 유일의 덴마크 직수입 완제품으로 덴마크 현지의 기술력을 그대로 담아낸 것이 특징이라고 밝혔다. 특히 덴마크 현지에서 직접 생산된 프리미엄 다이어트 제품이 국내에 출시되는 것은 이번이 처음이라고 덴프스는 설명했다.
론칭 방송에서는 특별한 혜택이 준비됐다. 영스타일 단독 구성 및 덴마크 단백질이야기 추가 증정과 더불어 8월 최신 통관된 제품으로 배송돼 보다 신뢰도 높은 품질을 보장하겠다는 방침이다.
에이치피오 관계자는 “신제품 덴마크 프로틴 다이어트는 지금까지 국내에서 접할 수 없었던, 차별화된 프리미엄 다이어트 제품”이라며 “덴마크 현지에서 직접 생산된 제품으로서 국내 첫 출시되는 만큼, 국내 다이어트 시장에 새로운 반향을 불러일으킬 것으로 기대한다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사