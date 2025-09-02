한국미즈노, 미즈노프로 시리즈 풀 라인업 출시
출시 기념 이벤트도 실시
한국미즈노는 1일 자사의 단조기술의 정수를 담은 아이언 라인업 ‘미즈노프로(Mizuno Pro)’ 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 정식 출시한다.
이로써 올해 2월 출시된 S-3 모델을 포함해 총 4종의 풀 라인업이 완성되며, 투어 프로부터 상급자, 중급자 골퍼까지 폭넓은 플레이어의 니즈를 아우른다.
‘미즈노프로(Mizuno Pro)’는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업이다. 미즈노 히로시마 공장에서만 구현 가능한 그레인 플로우 포지드(Grain Flow Forged) HD 공법으로 제작됐다.
금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화한다. 여기에 1025E 연철과 코퍼 언더레이(Copper Underlay) 처리를 더해, 임팩트 순간 볼과 페이스의 접촉 시간이 길게 느껴지는 부드럽고 깊은 타구감을 완성한다.
이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 머슬백의 순수성을 담은 시그니처 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 그리고 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던(Modern) 라인의 M-13과 M -15 아이언으로 구성된다.
이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다.
미즈노프로 S-1은 투어 프로의 피드백을 바탕으로 설계된 정통 머슬백 아이언이다. 미즈노 히로시마 공장에서 제작되는 ‘그레인 플로우 포지드(Grain Flow Forged) HD’ 공법으로, 페이스와 넥 일체형 단조를 통해 타구부 단류선을 밀집시켜 임팩트 시 울림이 길게 이어지는 유일무이한 타구감을 제공한다.
또 ‘코퍼 언더레이 플레이팅’ 공정을 적용하여 타구감을 한층 더 부드럽게 하고, 볼과 페이스의 접촉 시간을 길게 느껴지게 하여 정교한 컨트롤 성능을 강화했다.
스퀘어 토우와 콤팩트한 헤드 형상으로 어드레스 시 안정감을 높였고, 바운스를 키운 솔 디자인과 날카로운 리딩 엣지를 통해 다양한 라이에서도 안정적인 샷을 구현한다.
‘채널 백 디자인’은 불필요한 진동을 억제해 임팩트 순간 명확한 피드백 전달 및 깊고 부드러운 타구감을 선사한다. 전작 대비 토우 형상이 스퀘어하게 변화해 어드레스 안정감이 높아졌다.
새롭게 적용된 채널 백 디자인은 상급자에게 더욱 명확한 타구 피드백을 제공한다. 정밀한 컨트롤과 투어 감각의 타구감을 동시에 원하는 상급자 및 투어 플레이어에게 최적화된 모델이다.
미즈노프로 S-3 아이언은 올해 2월 미즈노프로 라인업 중 가장 먼저 출시된 시그니처 아이언으로 하프 캐비티 구조와 트리플 컷 솔을 적용했다. 이를 통해 다양한 코스 환경에서도 일관된 퍼포먼스를 발휘하며, 세밀한 컨트롤과 상징적인 타구감을 동시에 제공한다.
모던 라인인 미즈노프로 M-13 아이언은 플레이어의 번호별 요구에 맞춘 최적 설계를 적용한 플레이어즈 캐비티 아이언이다. 번호별 다른 구조, 다른 설계를 적용하였다.
롱아이언(#4~5)은 ‘풀 포켓 캐비티’ 구조와 ‘콘투어 엘립스 페이스 설계로 반발력을 높혔다. 고속 에어리어를 확대해 강력한 비거리를 제공한다.
미들아이언(#6~8)은 ‘마이크로 슬롯’ 구조를 적용해 비거리 향상과 컨트롤 성능을 동시에 강화했다.
쇼트 아이언(#9~PW)은 원피스 단조 구조로 뛰어난 타구감과 정밀한 컨트롤을 구현했다.
트리플 컷 솔 설계로 풀 스윙 상황에서도 부드러운 헤드 빠짐을 가능하게 했다. 다양한 라이에서 안정적인 성능을 보장한다. 이전 모델 대비 얇아진 페이스 두께와 확장된 고초속 영역으로 비거리가 향상되었다. 번호별 최적 설계 철학을 통해 하나의 세트 안에서 3가지 성능을 경험할 수 있다.
미즈노프로 M-15 아이언은 머슬백의 세련된 외관을 유지하면서도 고반발 성능과 관용성을 한층 강화한 모델이다.
롱아이언(#4~7)은 약 50g의 텅스텐 웨이트를 중공 구조와 결합해 낮고 깊은 무게중심을 구현, 고탄도와 안정적인 비거리를 제공한다.
미들아이언(#8)은 반발력과 컨트롤 성능을 균형 있게 확보한 구조로, 다양한 상황에서 안정적인 샷을 가능하게 한다.
쇼트 아이언(#9~PW)은 고중심 하프 중공 구조로 스핀 성능을 강화하여 정밀한 그린 공략을 돕는다. ‘콘투어 엘립스 페이스’ 설계는 미스샷에서도 일정한 비거리를 유지할 수 있도록 한다.
실전 플레이에서 안정성과 자신감을 극대화한다. 이전 모델 대비 약 8% 넓어진 고초속 영역과 새롭게 배치된 텅스텐 웨이트는 비거리와 안정성을 동시에 강화해, 머슬백을 선호하지만 관용성까지 원하는 플레이어에게 새로운 해답을 제시한다.
한국미즈노는 이번 미즈노프로 신제품 출시를 기념해 구매 이벤트를 동시 진행한다.
미즈노프로 시그니처 라인 S-1과 S-3, 모던 라인인 M-13와 M-15 아이언을 구매하는 고객 대상으로 열리는 이번 이벤트는 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다.
사은품은 택 일이다. 이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 사은품은 응모 기준 차주 월요일과 화요일에 순차 적으로 발송하며 공휴일은 제외된다. 이번 행사는 출시일인 9월 1일 이후 구매한 상품으로 한정되며 사은품 소진 시 조기종료 될 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사