“46년 만”…‘강남 대표’ 은마아파트 49층 재건축 확정

높이 제한 폐지로 재건축 급물살

공공 분양 1000세대 포함

1979년 준공 후 46년 만에 재건축

서울 강남구 대치동 은마아파트. 뉴시스

서울 강남구 대치동 은마아파트가 준공 46년 만에 최고 49층, 5893세대 규모 단지로 탈바꿈한다.



높이 제한이 기존 35층에서 49층으로 완화하면서 사업 추진이 한층 속도를 낼 것이란 전망도 나온다.



서울시는 전날 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 강남구 은마아파트 재건축 정비계획 결정(안)을 수정가결했다고 2일 밝혔다.



정비계획 변경은 신속통합기획(패스트트랙) 방식에 따라 지난 1월 자문 신청 후 8개월 만에 결정됐다.



이 방식은 별도 기획 설계 없이 전문가 집단 자문(3회 내외)을 거쳐 주민이 제안한 계획(안)을 다듬은 뒤 도시계획위원회 심의에 상정해 빠른 사업추진이 가능하다.



이번 결정으로 대치동 학원가 쪽과 학여울역 변 두 곳에 지역 주민을 위한 공원이 조성된다.



특히 학원가 쪽 공원 지하엔 공영주차장(400대 규모)을 조성하고, 학원생들을 위한 개방형 도서관을 설치할 계획이다.



아울러 폭우 등으로 인한 대치역 일대 침수 피해를 막기 위해 저류조(4만㎥ 규모)도 설치한다. 미도아파트와 선경아파트에도 저류조를 설치키로 했다.



이번 변경 결정(안)엔 역세권 용적률 특례를 적용, 공공분양주택 공급도 포함됐다.



완화된 용적률의 일부를 활용해 공공임대주택(231세대)과 공공분양주택(182세대)을 추가로 공급하게 된다.



정비사업을 통해 공공분양주택을 공급하는 첫 사례로, 전문가 간담회 등을 통해 신혼부부 및 다자녀 가구에 대한 특별공급 등 세부 공급방안을 마련해 나갈 계획이다.



은마아파트는 1979년 지어졌으며 현재 28개 동 4424세대다.



주민들은 1996년부터 재건축을 추진해왔는데, 2003년 조합설립 추진위원회를 결성하고 조합 설립에 나섰다.



그러나 내부 갈등과 서울시와의 재건축 계획안 이견으로 2023년에야 조합이 설립됐다.



최진석 서울시 주택실장은 “서울시는 속도, 공공책임, 삶의 질 개선이라는 3가지 키워드를 핵심으로 재건축 공급 시계를 신속하게 돌려 더 많은 집을 더 빠르게 공급하겠다”면서 “용적률 완화로 추가 공급되는 공공분양주택은 공급 대상과 방법을 구체화해 나갈 것”이라고 말했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



