대전시 신임 정무경제과학부시장에 최성아 변호사 임명

최성아(왼쪽) 대전시 신임 정무경제과학부시장과 이장우 대전시장. 대전시 제공

최 부시장은 충남대 정치외교학과 졸업 후 동 대학교 법학전문대학원 및 한국과학기술원(KAIST) 미래전략대학원 석사학위를 취득하고, 법무법인 내일과 창업진흥원 등에서 10여년간 변호사로 활동했다.

변호사 활동뿐 아니라 이스타항공 인수 기획단장 및 경영총괄 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 다방면으로 풍부한 식견을 겸비했다는 평가를 받는다.

최 부시장은 “민선 8기 후반기 대전 시정을 속도감 있고 역동적으로 이끌어 나가겠다”고 말했다.