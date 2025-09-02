대전시 신임 정무경제과학부시장에 최성아 변호사 임명
제24대 대전시 정무경제과학부시장에 최성아 변호사가 임명됐다.
1일 이장우 대전시장에게 임용장을 받는 것으로 취임식을 대신한 최 부시장은 확대간부회의에 참석하며 공식 업무를 시작했다.
최 부시장은 충남대 정치외교학과 졸업 후 동 대학교 법학전문대학원 및 한국과학기술원(KAIST) 미래전략대학원 석사학위를 취득하고, 법무법인 내일과 창업진흥원 등에서 10여년간 변호사로 활동했다.
변호사 활동뿐 아니라 이스타항공 인수 기획단장 및 경영총괄 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 다방면으로 풍부한 식견을 겸비했다는 평가를 받는다.
최 부시장은 “민선 8기 후반기 대전 시정을 속도감 있고 역동적으로 이끌어 나가겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사