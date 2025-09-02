대구 수성못 인근서 육군 대위 총상 입고 숨진 채 발견
대구 수성구에서 육군 대위가 총상을 입고 숨진 채 발견돼 군 당국과 경찰이 조사 중이다.
2일 육군과 경찰, 소방당국 등에 따르면 이날 오전 6시29분쯤 대구 수성구 수성못 화장실 뒤편에서 30대로 보이는 남성이 숨져 있다는 신고가 경찰에 접수됐다.
이 남성은 경북 소재 육군 직할부대 소속 대위로, 발견 당시 사복 차림에 총상을 입은 상태였다.
머리 쪽에 출혈이 있었으며, 곁에는 K-2로 추정되는 군용 소총이 놓여있었다.
해당 총기는 군 관계자가 수거해갔으며, 추가 인명피해는 없었다.
군 관계자는 “범죄 혐의점이 없어, 총기 반출 경위 등을 조사할 계획”이라고 설명했다.
군 당국은 민간 수사기관과 공조해 정확한 사고 원인과 경위를 조사하고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 "마들랜"에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사