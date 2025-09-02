2차 소비쿠폰은 고액자산가 제외…“컷오프 기준 마련”

생협서 소비쿠폰 사용 확대

군 장병은 선불카드 지급 검토

윤호중 행정안전부 장관이 2일 국회에서 열린 국회 행정안전위원회와 가진 당정에서 신정훈 위원장을 비롯한 의원들에게 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

당정은 또 소비쿠폰의 생활협동조합 사용을 확대하고, 군 장병이 근무지 인근 상권에서 쓸 수 있는 선불카드를 지급하는 방안도 검토하기로 했다.

국회 행정안전위원회 소속 민주당 의원들은 2일 국회에서 윤호중 행정안전부 장관 등 행안부 관계자들과 함께 행안위 당정협의를 열고 이같이 의견을 모았다.

윤건영 의원은 당정협의 후 브리핑에서 “민생회복 소비 쿠폰 2차 지급 대상 기준에 대해 심도 있게 논의했다”고 밝혔다.