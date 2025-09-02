시사 전체기사

2차 소비쿠폰은 고액자산가 제외…“컷오프 기준 마련”

입력:2025-09-02 09:11
수정:2025-09-02 10:10
공유하기
글자 크기 조정

생협서 소비쿠폰 사용 확대
군 장병은 선불카드 지급 검토

윤호중 행정안전부 장관이 2일 국회에서 열린 국회 행정안전위원회와 가진 당정에서 신정훈 위원장을 비롯한 의원들에게 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당과 정부가 2차 민생 회복 소비쿠폰 지급 대상에서 고액 자산가를 제외키로 하고 이를 위한 별도의 기준을 마련하기로 했다.

당정은 또 소비쿠폰의 생활협동조합 사용을 확대하고, 군 장병이 근무지 인근 상권에서 쓸 수 있는 선불카드를 지급하는 방안도 검토하기로 했다.

국회 행정안전위원회 소속 민주당 의원들은 2일 국회에서 윤호중 행정안전부 장관 등 행안부 관계자들과 함께 행안위 당정협의를 열고 이같이 의견을 모았다.

윤건영 의원은 당정협의 후 브리핑에서 “민생회복 소비 쿠폰 2차 지급 대상 기준에 대해 심도 있게 논의했다”고 밝혔다.

당정은 2차 소비쿠폰 지급과 관련해 2021년 국민지원금 지급 당시와 마찬가지로 가구별 건강보험료를 기본 기준으로 삼되, 고액 자산가를 배제할 수 있는 별도의 컷오프 기준을 마련하기로 했다.

또한 1인 가구와 맞벌이·다소득원 가구 등 가구별 특성을 고려한 특례 조항을 만들고, 소득 하위 90%를 선별해 지급할 방침이다.

윤 의원은 “오늘 당정협의에서는 1인 가구의 경우 소득 기준으로 역차별당하지 않도록 해달라고 주문하는 목소리도 있었다”고 전했다.

당정은 2차 소비쿠폰의 사용처도 확대할 예정이다.

생활협동조합에서도 소비쿠폰을 사용할 수 있게 하고, 군 장병이 복무지 인근 상권에서 소비할 수 있는 선불카드를 지급하는 방안도 검토한다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
최교진 “전교 1등, 12등 됐다고 울길래 따귀 때려” 과거 발언 논란
“관세 없이는 무역협상 안 돼, 관세 중단되면 망신”…트럼프 행정부, 법원에 압박과 읍소
특검 “김건희가 통일교에 국힘 ‘집단 당원가입’ 요청”
[단독] 특검, ‘양평고속도로 의혹’ 국토부 서기관 압수수색
올여름 최고기온·평균기온, 모두 역대 1위 기록
관광지 문 닫고 휴교 검토… 강릉 “가뭄 이겨내자” 총력전
환경단체, 스페인 가우디 성당 외벽에 페인트 테러
[단독] 11억대 코카인 운반한 여성, 무죄 → 실형 뒤집힌 이유는
국민일보 신문구독