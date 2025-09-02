대구에서 육군 장교 총상 입고 숨진 채 발견
대구에서 육군 장교가 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.
군과 경찰 등에 따르면 2일 오전 6시40분쯤 대구 수성구 수성못 상화동산에서 한 남성이 숨져 있다는 시민 신고가 경찰에 접수됐다.
해당 장교는 육군 직할부대 소속 대위로 발견 당시 사복을 착용하고 있었다. 곁에는 군용 소총이 함께 놓여있었다.
군 검찰은 범죄 혐의점이 없는 것으로 보고 있다. 군은 총기 반출 경위 등을 조사할 계획이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사